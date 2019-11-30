Историку Соколову проведут психолого-психиатрическую экспертизу в Москве

Москва, 30 ноября. Историка Олега Соколова, обвиняемого в жестоком убийстве своей сожительницы, вывезли из петербургского СИЗО «Кресты». Об этом сообщил адвокат историка Александр Почуев.

«Его перевели в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы», — рассказал защитник доцента ТАСС.

Ранее сообщалось, что поиски частей тела убитой Анастасии Ещенко завершены. Водолазы в течение трех недель искали останки женщины в Мойке и других ближайших к реке водоемах в центре Петербурга. Новых фрагментов тела найдено не было.

Ранним утром 9 декабря доцент исторического факультета СПбГУ Олег Соколов, известный специалист по наполеоновским войнам, был обнаружен в сильном алкогольном опьянении в реке Мойке. В рюкзаке мужчины были обнаружены отрубленные женские руки. Как установило следствие, останки принадлежали студентке Соколова Анастасии Ещенко, которая сожительствовала с историком.

Доцент сразу признался в убийстве и пояснил, что совершил преступление в результате бытовой ссоры. По словам обвиняемого, у 24-летней Ещенко были неприязненные отношения с его несовершеннолетними дочерьми.

В отношении Олега Соколова возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Суд заключил историка под стражу сроком на два месяца.

Также СМИ сообщали, что доцент был и ранее замечен в неподобающем поведении по отношению к другим студентам.