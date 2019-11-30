В МИД РФ агрессию НАТО против Югославии назвали страшным уроком всему человечеству

Белград, 30 ноября. Агрессия НАТО против Югославии в 1999 году — это «страшный урок всему человечеству», который никогда больше не должен повториться, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко после посещения экспозиции «Оборона-78» в музее Белграда.

По мнению Грушко, этот музей должен посетить каждый честный человек.

«Представленная в нем экспозиция — страшный урок всему человечеству. Урок, из которого должен быть сделан один вывод: такое не должно повториться», — подчеркнул он.

Грушко добавил, что никто никогда не забудет людей, отдавших свои жизни за свободу Югославии.

Напомним, военная операция НАТО против Союзной Республики Югославии началась 24 марта 1999 года началась. Руководство альянса заявило, что главной причиной воздушно-наступательной операции «Союзная сила» (Allied Force) является якобы «предотвращение геноцида албанского населения в Косове». Операция продолжалась 78 дней. За это время авиация НАТО нанесла свыше 10 тыс. бомбовых ударов. Военные эксперты сообщают, что на страну были сброшены в том числе и кассетные бомбы, и снаряды с обедненным ураном.

По данным Сербии, жертвами бомбардировок стали от 3,5 тыс. до 4 тыс. человек, ранения получили около 10 тыс. человек, две трети из них — мирные жители. Материальный ущерб составил почти 100 млрд долларов. Ударами были разрушены НПЗ и нефтехимических заводов, что обернулось попаданием в водную систему страны токсичных веществ.

Сербский ученый Любиша Ракич подсчитал, что объемов обедненного урана, попавших на территорию балканских стран во время агрессии НАТО, хватило бы для создания 170 атомных бомб наподобие той, что США 6 августа 1945 года сбросили на Хиросиму.