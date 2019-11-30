Полковника СК РФ Михаила Бусылко задержали за взятку. События дня. ФАН-ТВ

Замглавы СК РФ по Свердловской области задержан за взятку В Свердловской области намечается громкое расследование по делу о коррупции. Любопытно, что его фигурант — сам следователь, причем не просто сотрудник органов, а высокопоставленный чиновник. Михаил Бусылко, первый замглавы СК РФ по региону, задержан за взятку. Его вместе с адвокатом, имя которого не разглашается, взяли с поличным. 43-летнего Бусылко уже обвинили в получении незаконного гонорара, а его сообщника — в посредничестве. По некоторым данным, речь идет о сумме в 18 млн рублей. Они полагались чиновнику за помощь в вопросе прекращения одного из уголовных дел. Какого именно, не уточняется. В своей нынешней должности Михаил Бусылко находится с 2015 года. Судя по биографии на сайте Следкома, в правоохранительных органах он работает уже 20 с лишним лет. За это время дослужился до полковника юстиции и не раз поощрялся начальством за хорошую службу. Как выяснилось сегодня, в придачу к официальным бонусам он не стеснялся криминальных. Но теневую историю своей карьеры ему еще придется объяснить.

Спасательная операция после землетрясения в Албании завершилась 50 погибших, около 2 000 пострадавших и почти 2 500 разрушенных домов. Таковы итоги мощного землетрясения в Албании. Сегодня здесь завершилась поисково-спасательная операция, о чем рассказал премьер-министр страны Эди Рама. Жертв могло быть куда больше, но спасатели смогли живыми вытащить из-под завалов 38 человек. Правда, десятки потерпевших остаются в больницах. Землетрясение магнитудой 6,4 грянуло ранним утром 26 ноября и, по некоторым оценкам, стало в Албании едва ли не сильнейшим за последние 40 лет. Основной удар стихии на себя приняли крупнейшие города страны — Дуррес и столичная Тирана (от нее эпицентр подземных толчков находился всего в 40 км). На улицах воцарилась паника, стоял грохот, многие здания превратились в руины, некоторые обрушились частично. Власти объявили траур по жертвам землетрясения, отзвук которого почувствовали даже соседи Албании по Балканскому полуострову — Черногория, Сербия, Греция и другие. Но их беда, к счастью, миновала.