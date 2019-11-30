Гонконг, 30 ноября. Возле британского консульства в Гонконге прошел митинг оппозиции, в ходе которого демонстранты всеми силами демонстрировали покорность британской короне и ненависть к своим генетическим братьям, материковым китайцам. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий. Вручать петицию доверили девушке, которая встала на колени перед английским чиновником и передала ему конверт с текстом, где сообщалось о преследовании гонконгских жителей тоталитарным Китаем.

Поводом к текущему митингу стала история «гонконгского Скрипаля» - срежессированная британцами история жителя Гонконга, который якобы работал в британском консульстве и якобы был похищен зловредными китайцами, а потом отпущен. Маски с его лицом использовали на данном митинге демонстранты, чтобы показать, что они солидарны с этим вымышленным героем.

Речь идет об истории некоего Саймона Чена (Simon Cheng), якобы бывшего сотрудника британского консульства, который еще на прошлой неделе давал интервью всем мировым СМИ, уверяя, что его ослепили, похитили и держали в течение 15 дней в заключении после обыденной деловой поездки в соседний китайский город, Шэньчжэнь. Враги делали это, чтобы Чен покаялся и выдал своих западных кураторов, но тот не выдал и потому стал героем.

Никаких фактических доказательств этой душераздирающей истории общественности предъявлено не было, но западные СМИ, особенно английские, сделали вывод, что Китай атакует бедных гонконгских работников, сотрудничающих с Великобританией. Отсутствие фактических доказательств и стало поводом в китайских СМИ назвать эту историю «китайским скрипалем».

Многие из тех, кто находился в толпе на митинге, махали союзным британским флагом и надевали маски с изображением лица Саймона Чена (Simon Cheng).



- Я думаю, что он - только одна из жертв, - сказал в микрофон на площади один из протестующих, тридцатилетний учитель, как он представился. - В каком-то смысле мы все мистер Ченг, и в каком-то смысле он все мы. То, что он испытал в Китае, его жестокое обращение, его страдания и все остальное, это может случиться с любым из нас, просто потому, что мы протестуем мирно.

Этот учитель также заявил, что власти материка плохо обращаются с людьми, которые протестуют, которые пытаются иметь другое мнение, даже выражая его мирно.

Примечательно, что с тех пор, как история с гражданином Гонконга стала публичной, в сети было опубликовано несколько видео, в которых Ченг, находясь уже вне Китая и Гонконга, признался в том, что решил немного заработать, проговорив тезисы, которые ему предложили озвучить англичане.

На это протестующие в Гонконге заявили, что британские власти дадут ему защиту в виде двухлетней британской визы. Но предложение двухлетней визы выглядит неадекватным, поскольку все гонконгцы имеют право на двухлетнюю рабочую визу в Великобритании, и это ничего не добавляет мифическому Саймону Ченгу, о существовании которого до сих пор ничего не известно.

Примечательно, что все либеральные партии, выигравшие недавние демократические выборы в Гонконге, являются по сути колониальными, то есть это партии, которые отстаивают необходимость подчинения Гонконга Великобритании. В новейшей истории Земли такой неожиданный поворот встречается впервые – когда якобы демократы выступают за колониальное подчинение независимой территории.

Итогом митинга стали очередные погромы, которые совершили участники акции. Они, двигаясь к ближайшей станции метро, выкрикивали антикитайские лозунги, а по ходу движения кидали бутылки и мусор в витрины тех компаний, что осмеливались публично не поддерживать беспорядки в Гонконге.

Полиция только сопровождала демонстрантов, но не вмешивалась в ситуацию.

Как сообщал ФАН ранее, протесты в Гонконге начались летом 2019 года после обсуждения законопроекта об экстрадиции, который бы позволил выдавать подозреваемых жителей Гонконга другим странам, включая материковый Китай. 14 ноября глава КНР Си Цзиньпин призвал власти Гонконга остановить хаос в городе, однако в течение следующих дней митингующие снова устроили хаос в городе, подожгли грузовик на мосту возле Китайского университета и пешеходный мост, ведущий из Политехнического университета города.

При этом скандальный законопроект был отозван еще в октябре, но после этого к требованиям протестующих быстро добавилось еще пять: теперь они хотят введения прямых выборов в Гонконге и фактической независимости от Китая. Сначала акции были мирными, но впоследствии стали заканчиваться актами вандализма и даже нападениями на мирных жителей.