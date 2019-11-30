Вражда Запада с Анкарой способствует укреплению российско-турецких отношений в Сирии

Москва, 30 ноября. Разгоревшийся дипломатический скандал между Турцией и Францией является предвестником открытой вражды Запада и Анкары, заявил эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов.

Причиной скандала стало заявление президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга НАТО». В ответ на это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту Франции проверить работу головного мозга. Кроме того, Эрдоган подчеркнул, что Франция не имеет права принимать решения о членстве Турции в НАТО, а также размещать своих военных в Сирии без приглашения официального Дамаска и президента Сирии Башара Асада. После этого заявления МИД Франции вызвал турецкого дипломата для получения объяснений.

Курбанов считает, что нападки Франции, заручившейся поддержкой США, на Турцию будут способствовать укреплению российско-турецких отношений.

«Это больше приближает Турцию к России. Потому что они видят, что Турцию не остановить, и коллективно выступают против Турции. Это уже конкретные шаги Франции и США, чтобы начать вражду», — заявил Курбанов в комментарии «Политике сегодня».

Эксперт предположил, что дальнейшие шаги Запада будут направлены во вред интересам Турции в Сирии. Курбанов подчеркнул, что у Запада есть рычаги влияния в Сирии ― подконтрольные США террористические группировки, не только курдские.

«Они будут использовать не только курдов, но и других радикалов, которые контролируются союзниками в виде Америки и Франции», — добавил эксперт.

Курбанов отметил, что сейчас западные страны проигрывают на Ближнем Востоке и теряют позиции, которые раньше контролировали. Именно поэтому Запад заинтересован во вражде с Анкарой и разрывом отношений.

«Но они не понимают, что с Турцией Россия будет всегда», — подытожил эксперт.

Франция продолжает тесно взаимодействовать с США в Сирии ― Париж покрывает преступления курдских террористов против мирного населения и поощряет незаконное выкачивание сирийской нефти. По данные агентства Anadolu, французские военные вместе с американскими наемниками и курдскими боевиками контролируют нефтяные месторождения «Аль-Омер» и «Аль-Танак» на востоке Сирии, а также сахарный завод и поселение Джибза.

Американские и французские военные находятся в Сирии незаконно и обеспечивают воровство нефти. Федеральное агентство новостей (ФАН) провело расследование и выяснило, как США наживаются на продаже сирийской нефти при содействии курдских боевиков.

По данным источников ФАН, немалая роль в этой схеме отводится ЧВК Academi, печально известной под прежним названием Blackwater. В оккупированную террористами сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор были переброшены несколько тысяч наемников. Они занимаются сопровождением нефтяных кортежей за границу.

ФАН удалось точно отследить маршрут, по которому Соединенные Штаты незаконно вывозят нефть с востока Сирии в соседний Ирак. При этом нефть продается как добытая американскими нефтяными компаниями на территории Иракского Курдистана. Ежедневно Вашингтон продает незаконно добытую сирийскую нефть на 3,3 млн долларов, в год ― на 1,1 млрд долларов.