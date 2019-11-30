Главные новости 30 ноября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 30 ноября.

Погиб пилот вертолета, рухнувшего возле Абрау-Дюрсо. Опубликованы фото с места падения вертолета под Новороссийском.

Потерявший руки из-за взрыва на площадке «Дома-2» получит 650 тыс. рублей. Ежемесячно ему будут поступать выплаты до конца жизни. Потерявший руки при взрыве на «Доме-2» через суд добился пожизненной компенсации.

Журналист Алексей Молчанов заявил, что страна забыла об истинном смысле своего существования, «привязавшись» к газовой трубе. Украинский журналист указал на потерю истинного смысла существования страны.

Видео операции девочки из США Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять невус на лице, появилось в СМИ. Появилось видео операции девочки с «маской Бэтмена».

Андрей Пальчевский заявил, что природный газ может стать причиной «гибели Украины». Украинский эксперт предрек стране гибель из-за природного газа.

Китайские журналисты отметили, что США так и не смогли заблокировать строительство «Северного потока — 2». Китайские СМИ рассказали, как газовый маневр России помешал планам США.

Футболист Дмитрий Тарасов справился не со всеми заданиями юных видеоблогеров 2DROTS. Блогеры 2DROTS высмеяли футболиста Тарасова.

Валерий Селезнев объяснил, почему на Украине говорят, что хотят запретить прямые закупки газа у России. Депутат Госдумы предсказал Украине непростую зиму.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выгнал из проекта «Голос» одну из самых сильных участниц. Шнуров распрощался с лучшим «бриллиантом» шоу «Голос».

Одним из наиболее очевидных претендентов на получение статуса иноагента по новому закону является Любовь Соболь. Потенциальный иноагент Соболь собирала деньги на предвыборную кампанию за рубежом.