Кинолог рассказал, что делать в случае нападения собаки

Москва, 30 ноября. Бродячие собаки редко нападают на людей, если это не травмированное или больное животное. Об этом рассказал президент Союза кинологических организаций России и Международного кинологического союза Владимир Уражевский.

По его словам, лучший способ обезопасить себя — не ходить по промзонам по ночам и не провоцировать собак. Ни в коем случае нельзя замахиваться на псов. В каждой стае есть самец-лидер, который воспримет это как угрозу для своей самки.

«Если вы бежите по парку, лучше остановиться и не пытаться приблизиться к дереву. Если есть какой-то пахучий предмет, будь то лак, одеколон, парфюм, баллончик, то можно воспользоваться им. Если есть какой-то запах, то никогда собаки не будут с вами связываться», — пояснил Уражевский, выступая в эфире радиостанции «Говорит Москва».

В случае нападения лучше всего прижаться спиной к стене и попробовать подняться повыше. Если же укуса бродячей собаки избежать не удалось, то необходимо немедленно обратиться к врачу. Президент Союза кинологических организаций России пояснил, что случаи бешенства в городах встречаются редко, однако подстраховаться будет не лишним.

Ранее сообщалось, что кинологи не советуют россиянам подкармливать бродячих собак. Из-за этого они будут скапливаться на одной территории, а стая начнет расти, что в конечном итоге может привести к трагедии.