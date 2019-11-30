Из-за отсутствия в поликлиниках больничных листков украинцы лишились работы и субсидий

Министерство здравоохранения Украины выступило с официальным заявлением, в котором констатировало «катастрофическую нехватку» в большинстве медицинских заведений страны бланков временной нетрудоспособности граждан. После перевода амбулаторий на европейскую систему учета пациентов украинские врачи потеряли право выдавать соответствующие формуляры образца времен СССР, в то время как ни одна из типографий не приступила к печати новых аналогов. В итоге имевшие неосторожность заболеть в кризисное время местные жители в массовом порядке лишаются не только работы, но и субсидий на оплату услуг ЖКХ. Сложившуюся ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Поначалу глава украинского Минздрава Зоряна Скалецкая пыталась успокоить сограждан, заявив, что упомянутая нехватка бланков — явление временное. Дескать, как только официальный Киев согласует со структурами Евросоюза дизайн и степени защиты подобных документов, больничные будут немедленно отпечатаны и доставлены в поликлиники и фельдшерские пункты. Но что-то явно пошло не так. Даже после того, как в Брюсселе дали добро на «европейские бюллетени», необходимые заказы на их изготовление украинские типографии не получили. Поговаривают, соответствующий тендер выиграло только одно киевское предприятие, мощностей которого едва ли хватит на обеспечение больничными всех без исключения учреждений.

Тем временем число украинцев, которым было отказано в дальнейшей работе или субсидиях, растет в геометрической прогрессии.

«Я не смогла предоставить в собес (в данном случае речь идет о региональном отделении государственной службы социального обеспечения. — Прим. ФАН) простой справки по инвалидности, — пожаловалась в доверительной беседе с корреспондентом ФАН пенсионерка из Киевской области Людмила Березовец. — В результате потеряла время и право на получение компенсации на оплату отопления. Теперь буду платить за полугорячие батареи космическую цену».

Березовец, в прошлом практикующий адвокат, планирует подавать в суд как на поликлинику, не предоставившую ей нужную справку, так и на органы соцзащиты.

Судиться со своей поликлиникой и тем более со своим работодателем киевлянин Денис Карпух (фамилия изменена) не собирается.

«Это бессмысленная трата денег и нервов, — заявляет теперь уже бывший управляющий отделением одного из украинских столичных банков. — В поликлинике мне выдали справку о том, что я действительно болел ровно месяц, но документ на мое начальство впечатления не произвел. Украина стремится в Европу, вот и пожинает плоды своего стремления».

Сам Денис теперь планирует отправиться на заработки либо в тот же Евросоюз, либо в Россию.

«Работать и даже жить в стране, где без бумажки я не человек, мне попросту не хочется», — резюмировал он.

«В данном случае все мы стали свидетелями провала очередного социального проекта, — сказал ФАН юрисконсульт Владимир Боровой. — Казалось бы, незначительная проблема, решить которую власти могли бы в течение двух-трех дней, обернулась трагедией для тысяч простых украинцев. Вряд ли Евросоюз, чьим именем и на сей раз прикрывается Киев, одобрит положение вещей, при котором судьбы людей фактически рушатся из-за банальных бюрократических проволочек. Нынешней власти на Украине это стоит понимать».

Как бы там ни было, украинский Минздрав явно пытается сохранить хорошую мину при плохой игре. Согласно официальной информации, местная Национальная служба здоровья (одно из подразделений министерства. — Прим. ФАН) объявила о намерении ввести в действие систему электронных больничных листков. Предполагается, что новшество вступит в силу уже к середине 2020 года, когда для этого будет создана «необходимая техническая база». Впрочем, по словам министра кабмина Украины Дмитрия Дубилета, полностью вытеснить бумажные больничные нововведение не сможет.

«Мы будем это делать поэтапно», — заверил чиновник.

О приостановлении выплат по больничным листкам, а также пособиям по беременности и родам для застрахованных лиц заявили в Фонде социального страхования Украины. Наличие у соответствующего лица специального бланка европейского образца тех же чиновников не интересует — в казне на такие выплаты денег нет.