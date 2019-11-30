Москва, 30 ноября. Известная российская певица Наталья Ветлицкая рассказала о единственной в своей жизни краже. По словам артистки, в начале своей карьеры ей приходилось сталкиваться с бедностью и совершать из-за этого неблаговидные поступки, вроде воровства.

«Денег вообще не было. Пошла на улицу собирать бутылки из-под пива и сдала их. Зашла в универсам и купила омерзительные сосиски, пакет молока и буханку хлеба. Взяла аджику, которая поможет мне съесть сосиски. Но денег не хватило, поэтому я ее спрятала и вынесла», — рассказала Ветлицкая изданию StarHit.

Певица призналась, что с тех пор она ни разу не брала чужое. Отметим, что проблемы с деньгами у звезды эстрады сохранились, пусть и не в такой степени, как раньше. В настоящее время она не испытывает проблем с материальным положением, однако ей не хватает средств на съемки нового клипа. Впрочем, известный российский режиссер Федор Бондарчук уже обещал своей подруге помощь в решении этой проблемы, пишет «Вечерняя Москва».

Добавим, что Ветлицкая всегда была окружена вниманием мужчин. Певица была замужем четыре раза, не считая многочисленных романов. Сама она утверждает, что является «дико фартовой» и приносит свои кавалерам удачу.

Тем не менее не все ее отношения с мужчинами были гладкими. Так, например, выступая в эфире передачи «Привет, Андрей», Ветлицкая рассказала, как ее бывший супруг Павел Смеян пытался убить жену, когда она сообщила ему о намерении расстаться.