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Ученые предупредили о смертельной опасности жирной пищи

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Ученые предупредили о смертельной опасности жирной пищи

Оттава, 30 ноября. Канадские ученые предупредили о смертельной опасности жирной пищи. Оказалось, что если в рационе человека слишком много насыщенных жиров, то это грозит перепрограммированием клеток, что в дальнейшем может привести к повышенному риску возникновения рака простаты. 

В исследовании, которое провели медики из университета Макгилла, приняли участие около 320 пациентов. Специалисты изучили их рацион и установили, что потребление животного жира влечет за собой чрезмерную экспрессию гена MYC.

«Жирная пища воздействует на активность гена MYC, а тот регулирует поведения ряда иных генов. В случае мутации наблюдается перестройка в клеточных программах, что и ведет к росту раковых клеток», — говорится в отчете медиков, опубликованном на портале MedicalXpress.

При этом пациенты, у которых был самый высокий уровень потребления жиров, в четыре раза чаще умирали от рака независимо от возраста и наличия ожирения. По мнению врачей, рак простаты можно ослабить, подавляя активность гена MYC с помощью его эпигенетической регуляции.

 


 

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