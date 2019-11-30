Жюри престижного конкурса признало «Алые паруса» лучшим праздником в мире

Москва, 30 ноября. Проект «Алые паруса — 2019» был отмечен в трех номинациях престижного конкурса в сфере организации мероприятий Best Event Awards World. Всего жюри определяло победителей и призеров по 23 категориям: собственный формат, устойчивые инновации, некоммерческое событие, Media & PR Event, роуд-шоу, культурное событие, спортивное мероприятие, публичное мероприятие, малобюджетное мероприятие, запуск продукта и другие.

Знаменитый праздник выпускников был признан лучшим в номинации Iconic Event Award 2019. Помимо этого, мероприятие заняло второе место в категориях Best Musical Event 2019 и Best Bea World Event Agency 2019, сообщает «Рен-ТВ».

При выборе победителей жюри оценивало креативность идеи, атмосферу события, технические инновации, вовлеченность участников, безупречное исполнение и другие.

The Best Events Awards World — главный конкурс в сфере организации мероприятий. Он был создан в 2006 году для выявления и поощрения успешных кейсов в event-индустрии. В этом году в конкурсе принимали участие компании из 29 стран.

Праздник выпускников «Алые паруса» проводится в Санкт-Петербурге. Шоу было возрождено 15 лет назад по инициативе городского правительства. В 2019 году участниками масштабного праздника стали более полутора миллионов человек, еще более десяти миллионов зрителей посмотрели онлайн-трансляцию шоу.