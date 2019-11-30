Мисурата негативно отнеслась к соглашениям между террористами ПНС Ливии и президентом Турции

Союз арабских племен Мисураты негативно отнесся к достигнутым между президентом Турции и главарем так называемого Правительства национального согласия договоренностям. Союз арабских племен Мисураты объявил о бойкоте соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, подписанного Файезом Сарраджем и Рейджепом Тайипом Эрдоганом на встрече в Стамбуле.

В опубликованном заявлении Союза характер действий ПНС Ливии описывается преступным, а целью триполийского правительства представители Мисураты видят опеку Турции над Ливией. Также в тексте заявления говорится о том, что «Мисурата – это наша (Союза арабских племен Мисураты – Прим. ФАН) земля, а не османов и черкесов», отмечая, что территории Мисураты и Триполи находятся под контролем протурецких группировок.

В заявлении сказано, что ливийские арабские племена Мисураты не имеют отношения к какому-либо соглашению, заключенному между боевиками и турецкими группировками от имени племен города Мисурата.

В настоящий момент северо-запад и столица Ливии Триполи контролируются террористами, устроившими революцию 2011 года, которые объединились в так называемое Правительство национального согласия (ПНС). В его составе — косвенно связанные друг с другом незаконные вооруженные формирования, которые периодически воюют между собой за территории и сферы влияния. Все бандформирования связаны между собой и состоят в основном из выходцев из ИГИЛ1, «Аль-Каиды»1 и «Братьев мусульман». Главарь так называемого Правительства национального согласия Файез Саррадж сам является членом «Братьев-мусульман».

Террористы ПНС ответственны за массовые расправы, работорговлю, контрабанду, пытки. Все группировки структуры фигурируют в докладах СБ ООН.

Напомним, Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара в 2014 году начала контртеррористическую операцию «Аль-Карама», целью которой является освобождение страны от джихадистов, захвативших ливийские земли после революции 2011 года.

Весной 2019-го военные перешли к новому этапу операции — освобождению ливийской столицы Триполи и северо-запада страны от бандформирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

1 Организация запрещена на территории РФ.