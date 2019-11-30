Мостовой объяснил, как усталость «Зенита» может помочь в матче со «Спартаком»

Москва, 30 ноября. Многие болельщики петербургского ФК «Зенит» высказывают опасения в связи с усталостью команды перед встречей с московским «Спартаком», которая состоится 1 декабря.

Москвичи придут на матч отдохнувшими, в то время как их соперникам придется играть после встречи с французским «Лионом», которая состоялась в домашнем матче группового этапа Лиги Чемпионов.

Однако бывший футболист «Спартака», телеведущий Александр Мостовой не считает, что активность выступлений зенитовцев будет им мешать. Более того, она может помочь бело-сине-голубым, поскольку позволяет держать команду в тонусе.

«Ну, в какой-то мере, конечно, всегда легче не играть посреди недели, а готовиться персонально к матчу в плане того, что посвежее будешь, порезче, отдохнувший. Но другое дело, что иногда бывает такой фактор, что ты в ритме, а остальные наоборот нет», — пояснил Мостовой телеканалу 360.

По его словам, пара дней в данном случае не играет большой роли, тем более, что у «Зенита» есть много запасных игроков. Что касается «Спартака», то клуб еще не до конца пришел в себя после обновления состава. Команде нужно время, чтобы набрать форму. Мостовой также полагает, что раздувшийся вокруг Артема Дзюбы скандал никак не повлияет на матч.

Напомним, что ранее российские футболисты разгромили команду Сан-Марино в заключительном матче отбора европейского первенства 2020 года со счетом 0:5. Дзюба в этой встрече стать автором хотя бы одного гола не сумел. Из-за этого группа наиболее агрессивных фанатов на протяжении всей игры выкрикивала оскорбления в адрес нападающего. После завершения матча он сразу пошел в раздевалку, решив не встречаться с болельщиками. Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов встал на защиту Дзюбы, заявив, что тот выполнил поставленную перед ним задачу.