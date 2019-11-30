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Минвостокразвития разработало проект стратегии развития Арктики до 2035 года

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Минвостокразвития разработало проект стратегии развития Арктики до 2035 года

Москва, 30 ноября. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики подготовило проект стратегии развития Арктики до 2035 года. Соответствующую информацию передает пресс-служба Минвостокразвития.

«Документ разрабатывался с широким участием представителей научного сообщества, властей регионов, гражданского общества, экспертов», — указывается в сообщении.

По словам главы Минвостокразвития Александра Козлова, отдельное внимание в проекте уделено мерам по ускорению развития экономики и социальной сферы арктических территорий. Как отметили в пресс-службе министерства, проект могут внести на рассмотрение российского правительства только после утверждения президентом основ государственной политики в Арктике.

Пресс-служба Северного флота РФ ранее сообщила, что арктические ракетные комплексы «Тор-М2ДТ» заступили на боевое дежурство в Мурманской области.

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