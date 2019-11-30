Усилия России и Турции принесут мир на север Сирии, уверен Коротченко

Российская военная полиция совместно с турецкими военными провели 12-е патрулирование приграничной зоны на северо-востоке Сирии. По информации Минобороны России, патруль прошел по новому маршруту: вдоль границы на запад, начиная от населенного пункта Дейрун-Ага.

Совместными усилиями турецкие и российские войска смогут принести мир и порядок на многострадальную сирийскую землю, заявил Федеральному агентству новостей военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Россия привержена положениям Сочинского меморандума и неуклонно их выполняет, — уверен эксперт. — Поэтому договоренности (президента Российской Федерации Владимира. — Прим. ФАН) Путина и (президента Турции Реджепа Тайипа. — Прим. ФАН) Эрдогана выполняются в полном объеме, добросовестно, качественно, четко. Организовано патрулирование местности и обеспечен контроль за выводом всех вооруженных формирований курдов за пределы 30-километровой зоны, прилегающей к сирийско-турецкой границе».

Обстановка на данном участке хотя и сложная, но достаточно стабильная, признает Коротченко.

«Мы надеемся на скорое установление полного мира на данной территории, после чего необходимость в военном присутствии там союзников отпадет, и мы торжественно передадим ее под контроль законного правительства САР», — уверен собеседник ФАН.

По его мнению, для курдских террористов наступила новая политическая реальность, в которой они уже не смогут полагаться на помощь США. Хотя последние, скорее всего, все же продолжат использовать их в своих целях по удержанию отдельных районов месторождений сирийской нефти под своим контролем.

«Для нас очевидно, что это полностью деструктивная деятельность — курды должны стать частью народа Сирии без всяких особых условий и претензий на автономию в рамках нормального демократического процесса, — считает Коротченко. — Однако люди, в руках у которых оружие, по всей видимости, так не считают – что ж, будем в таком случае наводить порядок и содействовать тому, чтобы Сирия была мирной, процветающей страной».

Эксперт выразил уверенность, что на территории САР должна быть только одна вооруженная сила — армия Башара Асада. Все остальные формирования должны быть разоружены, либо влиться в состав сирийских правительственных войск. После этого отряды США потеряют всякое моральное право удерживать нефтегазовые месторождения и будут с позором изгнаны восвояси.

«После исчезновения всех военных угроз в лице боевиков и американцев курдский народ получит долгожданный мир в составе Сирийской Арабской Республики. А турецкие войска, как только станет окончательно ясно, что курды как вооруженная сила больше не представляет для них опасности, отойдут обратно за свою границу в соответствии с положениями Сочинского меморандума», — резюмировал Коротченко.

Напомним, «Меморандум о взаимопонимании между Российской Федерацией и Турецкой Республикой» был подписан между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом 22 октября 2019 года. Согласно документу, обе подписавшие его стороны выразили приверженность сохранению политического единства и территориальной целостности Сирии, а также обеспечению национальной безопасности Турции.

Ранее, 9 октября, началась устроенная Турцией на севере Сирии антитеррористическая операция, основной целью которой стало уничтожение террористических угроз на границе между странами. Ее главной целью стало освобождение этой территорию от вооруженных формирований курдов из состава «Демократические силы Сирии» (SDF).