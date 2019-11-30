ФК «Витесс» после пятого поражения разорвал контракт со Слуцким

Амстердам, 30 ноября. Голландский футбольный клуб «Витесс» разорвал контракт с российским тренером Леонидом Слуцким. Это решение было обоюдным, заявили сегодня в пресс-службе «орлов».

В сообщении на официальном сайте «Витесса» уточняется, что вместе со Слуцким команду покинут его ассистенты Олег Яровинский, Василий Березуцкий и Алексей Березуцкий. Вопрос о новом тренерском штабе будет решаться в ближайшее время.

Накануне «Витесс» в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов проиграл "Херенвену" со счетом 2:3 . Это стало пятым подряд поражением команды в первенстве страны. Теперь клуб находится на седьмом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 23 очка. До этой серии поражений "Витесс" выиграл в чемпионате Нидерландов четыре матча подряд.

Напомним, двухлетний контракт с «Витессом» Слуцкий подписал в 2018 году. До прихода в голландский клуб он был наставником английского «Халла», российских клубов ЦСКА, «Крылья Советов», «Москва», «Уралан» и «Олимпия», возглавлял российскую сборную. Под его руководством национальная команда РФ на чемпионате Европы в 2016 году. Слуцкий трижды был признал лучшим тренером года по версии Российского футбольного союза.