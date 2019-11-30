Медведчук считает, что мир в Донбассе зависит от политической воли Зеленского

Москва, 30 ноября. Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе зависит от политической воли президента Украины Владимира Зеленского.

«Все зависит от политической воли руководства Украины, от политической воли господина Зеленского. Если она есть на мирное урегулирование и прекращение боевых действий, значит, будет мир, будут прекращены боевые действия», — цитирует высказывание депутата Верховной рады РИА Новости со ссылкой на телеканал «112 Украина».

Напомним, что ближайший саммит «нормандской четверки», на котором будет обсуждаться ситуация на Донбассе, состоится 9 декабря во Франции. В переговорах примут участие первые лица России, Украины, Франции и Германии.

С сентября 2014 года контактная группа правительств стран четверки уже приняла три документа по урегулированию конфликта. Однако обязательства, прописанные в Минских соглашениях, до сих пор не выполнены.

Минские соглашения – комплекс мер по разрешению ситуации на Донбассе, подписанный по итогам саммита «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия). Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений и закрепление в Конституции Украины особого статуса региона. Договоренности были одобрены Советом Безопасности ООН.