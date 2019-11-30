«Новую газету» обвинили в распространении экстремизма под прикрытием «щита свободы слова»

Москва, 30 ноября. Правоохранительным органам России следует проверить «Новую газету» на предмет распространения экстремизма. Об этом в субботу заявил член экспертного совета «Офицеров России», доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев.

Так он прокомментировал недавнее расследование Федерального агентства новостей, в котором высказывалось предположение о сотрудничестве издания с боевиками «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка).

«Именно такие СМИ, как «Новая газета», являются субъектами информационной политики экстремизма. И по ней должны сделать выводы правоохранительные органы. Они должны дать юридическую, правовую оценку подобным деяниям», — пояснил Перенджиев «ПолитЭксперту».

По его словам, «Новая газета» под прикрытием «щита свободы слова» распространяет экстремистскую идеологию. Эксперт также рассказал об устройстве организованного в России процесса, направленного против терроризма. Доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова отметил, что работа ведется по трем направлениям — борьба с экстремизмом, противодействие экстремизму и антиэкстремистская политика.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало расследование, в котором говорится о связи журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с боевиками ИГ1. На это, например, указывает тот факт, что номер Короткова был найден среди вещей террористов.





1 Организация запрещена на территории РФ.