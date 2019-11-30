Роскосмос показал фото финальной сборки ракет «Союз-2»

Москва, 30 ноября. Роскосмос опубликовал фотографии финального этапа сборки ракет «Союз-2» в ракетно-космическом центре «Прогресс».

На опубликованных кадрах видно, что специалисты «Прогресса» завершают сборку ракет. В Роскосмосе отметили, что ракетно-космический центр «Прогресс» является одним из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности. Центр создал более 1,9 тысячи ракет, которые были впоследствии запущены.

Ракетно-космический центр #Прогресс — одно из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности. На сегодняшний день запущено более 1900 ракет, созданных здесь ????



???? Фоторепортаж @gk_launch: финальная часть производства ракеты «Союз-2» — https://t.co/Oht7q6Gt8g pic.twitter.com/P587M9BdSL — РОСКОСМОС (@roscosmos) 30 ноября 2019 г.

Роскосмос заказал изготовление и поставку трех ракет-носителей «Союз-2-1а» для запуска транспортных грузовых кораблей «Прогресс МС». Они будут получены до конца текущего года.

Ранее Роскосмос сообщил о переносе запуска космического грузового корабля «Прогресс МС-13» в связи с обнаружением технических неполадок. Грузовой корабль «Прогресс МС-13» должен был стартовать с космодрома «Байконур» 1 декабря. На его борту находятся различные грузы, в том числе новогодние подарки для экипажа Международной космической станции (МКС).