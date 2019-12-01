Владимир Путин открыл трассу М-11 «Нева». Тема недели. ФАН-ТВ

Владимир Путин провел полноценный рабочий день в Санкт-Петербурге. Программа насыщенная, как сама жизнь в культурной, интеллектуальной и научной столице. Российский президент открыл участок скоростной магистрали от Питера до Москвы и памятник легендарному Даниилу Гранину, пожелал «семь футов под килем» боевому ледоколу «Николай Зубов», простился с бывшим ректором родного СПбГУ Людмилой Вербицкой и встретился с юными дзюдоистами школы имени своего наставника Анатолия Рахлина.

«Нева» — такое истинно питерское название благодаря народному голосованию получила скоростная трасса М-11. Говорят о новом проекте исключительно в превосходной степени: это и идеальный пример государственно-частного партнерства, и новая веха в дорожном строительстве России. Артерию, соединившую две столицы, открыл коренной петербуржец Владимир Путин. Глава государства испытал автомагистраль на прочность, проехав по ней на лимузине Aurus.

Как говорится, с ветерком: на автомагистрали нет светофоров и перекрестков. По большей части трасса идет параллельно существующей бесплатной М-10. Но есть значительный плюс — добраться из одной столицы в другую можно практически в два раза быстрее.

670 км — за 6 часов. Такая скорость только снилась знаменитому путешественнику Радищеву. Все основные строительные работы на трассе уже закончены, в ближайшее время планируется открыть вдоль дороги заправки, места, где можно отдохнуть и перекусить. Но это уже забота региональных властей, а строители свою миссию выполнили, с чем их и поздравил президент.

«Это, совершенно очевидно, но вы сами это знаете, сами понимаете, будет способствовать развитию регионов, по которым трасса проходит. Экономика будет лучше развиваться, доступность будет быстрее, значит, если выше скорость, быстрее машина идет, то, это все знают, экология меньше страдает и так далее. То есть плюсов полно», — отметил Владимир Путин, президент России.

Новое направление примет на себя транзитное движение, в том числе и внутри Ленобласти. По словам губернатора Северной столицы Александра Беглова, «Нева» серьезно улучшит ситуацию на юге города. Кроме того, автомагистраль уже помогла снизить аварийность на старой трассе М-10, о чем заявил министр транспорта Евгений Дитрих.

«За счет того, что трасса освещена практически полностью, за счет того, у нас на всех пересечениях развязки в разных уровнях, за счет того, что применено осевое барьерное ограждение, аварийность на трассе снизилась. Причем самое главное — она снизилась не только на новой платной трассе, но и на действующей трассе «Москва-Санкт-Петербург». По отношению к сегодняшним нашим действующим федеральным трассам — это, конечно, действительно новое качество жизни», — сказал Евгений Дитрих, министр транспорта России.

Скоростная трасса «Нева» — проект столь же масштабный и амбициозный, как ледоколы «Адмиралтейских верфей». На знаменитом судостроительном заводе, основанном самим Петром Великим, Владимир Путин осмотрел большую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», строящиеся суда «Иван Папанин» и «Виктор Черномырдин», а также принял участие в церемонии закладки патрульного корабля ледового класса «Николай Зубов». Через пятилетку этого исполина спустят на воду. Большому кораблю — большое плавание: ледокол будет верой и правдой охранять Арктику от незваных гостей, участвовать в спасательных операциях, перевозить спецгрузы.

«Он задуман, спроектирован так, чтобы нести службу именно в непростых, порой опасных и непредсказуемых северных условиях, эффективно решать максимально широкий спектр задач, обеспечивать торговое судоходство на Северном морском пути, научные работы и, конечно, надежно защищать наши рубежи и национальные интересы России в арктических широтах», — сказал президент России.

На Дальневосточном проспекте глава государства открыл памятник многогранному Даниилу Гранину. Что символично, в год столетия со дня рождения человека-эпохи, совести нации, гениального писателя и Гражданина, рассказавшего соотечественникам всю правду о ленинградской Блокаде.

«В произведениях Даниила Александровича отражены события практически всего двадцатого века. Писатель, фронтовик, мыслитель, общественный деятель, он заслужил признание и любовь, уважение миллионов людей. При этом никогда не останавливался в своем творческом и духовном поиске. Как и многие герои его книг, он стремился к познанию, к истине», — сказал Владимир Путин.

Двух истинных петербуржцев — Путина и Гранина — связывали искренние добрые отношения. Настоящим другом российский президент называл и бывшего ректора Санкт-Петербургского Государственного университета Людмилу Вербицкую, влюбленную в «великое русское слово».

Она тактично учила говорить правильно всех — от студентов до депутатов, к ее голосу прислушивались даже руководители страны. Кончина известного филолога, почетного жителя Петербурга стала огромной утратой для Владимира Путина, который простился с Людмилой Алексеевной во время гражданской панихиды в СПбГУ, где сам когда-то учился и работал.

Имя другого наставника президента — Анатолия Рахлина — вот уже несколько лет носит спортивная школа олимпийского резерва. Глава государства посетил занятия юных дзюдоистов клуба «Турбостроитель», где когда-то тренировался сам. На сей раз из-за плотного графика мастер спорта по дзюдо Владимир Путин не вышел на татами в кимоно, а вручил государственные награды популяризаторам спортивных видов единоборств. За полвека клуб воспитал не только чемпионов Олимпийских игр, мира и Европы. Он сыграл большую роль в судьбе сотен ленинградских и петербургских мальчишек.

«В моей жизни, в моей судьбе спорт, этот клуб сыграл очень большую роль. Я уверен, что- то же самое происходит с теми ребятишками, которых мы видели сегодня в спортивных залах, в тренировочном зале, на татами», — отметил президент РФ.

Спортивная тема нашла логическое продолжение и на встрече президентов России и Европейского союза футбольных ассоциаций. Речь шла о подготовке Санкт-Петербурга к приему матчей чемпионата Европы следующего года. Владимир Путин заверил Александра Чеферина, что город, который в прошлом году гостеприимно встретил игроков Чемпионата мира по футболу, с проведением игр Евро-2020 справится успешно. Впрочем, как и с организацией очередного Петербургского экономического форума.

«Россия работает в унисон с Давосом», — заявил Владимир Путин руководителю Всемирного экономического форума, профессору Женевского университета Клаусу Мартину Швабу.

Но, все же, главной встречей для российского президента стал живой диалог с петербуржцами на улице. Фотографии, благодарности, просьбы, вопросы. Зачастую результатом такого искреннего общения становится решение конкретных проблем россиян. По итогам рабочей поездки в Петербург Путин поручил губернатору Александру Беглову разобраться с жилищной проблемой, о которой поведал ему местный житель.