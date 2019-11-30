«Желтые жилеты» вышли на акцию в центре Брюсселя

Брюссель, 30 ноября. «Желтые жилеты» собрались в центре Брюсселя в субботу на согласованную с властями акцию.

Несколько десятков сторонников движения «желтые жилеты» пришли к зданию Европарламента. Планируется, что они пройдут по улицам «европейского квартала» в сторону площади Шуман. Там расположены штаб-квартиры организаций ЕС.

Сотрудники правоохранительных органов обеспечивают общественный порядок, передает корреспондент РИА Новости.

Напомним, массовые протестные акции «желтых жилетов» начались в декабре 2018 года, их причиной стало серьезное повышение цен на топливо. Позже власти республики заявили о приостановке хода реформ, объявив об увеличении минимального размера оплаты труда.