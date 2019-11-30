Минобороны РФ опубликовало карту текущей обстановки в Сирии

Москва, 30 ноября. Министерство обороны РФ опубликовало карту, на которой отображена обстановка в Сирии, сложившаяся на 30 ноября.

Согласно обнародованной информации, нарушения режима прекращения огня по-прежнему наблюдаются в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб. Всего за последние сутки режим прекращения огня нарушался 20 раз.

Судя по карте, больше всего обстрелов наблюдается на границе зоны безопасности «Идлиб». В районе Думы, Дамаска и Эз-Зелафа найдены схроны незаконных вооруженных формирований с боеприпасами.

Напомним, что 9 октября Турция объявила военную операцию против курдских боевиков и террористов «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка) в Сирии, которая получила название «Источник мира».

Операция продлилась до 22 октября, когда Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности. Вскоре после этого ООН сообщила о затишье в Сирии после начала вывода курдских банд из зоны безопасности.



Война в Сирии продолжается с 2011 года. Военный конфликт осложняется присутствием на территории САР иностранных войск и террористических группировок. Единственные страны, которые получили от правительства Сирии разрешение на военное присутствие в Сирии, — это Россия и Иран.

1 Организация запрещена на территории РФ.