Платежная система «Мир» выходит на мировой уровень. Политика недели. ФАН-ТВ

Наш «ответ санкциям» стал успешным международным проектом, президенты России и Украины скоро встретятся вживую, а 31 декабря может официально стать выходным днем. Об этих и других важнейших событиях российской политики — подробнее в нашем материале.

«Мир» между Россией и Великобританией

Отношения между Москвой и Лондоном по-прежнему противоречивы и подчас скандальны. Однако ни одна из столиц не готова обрубить пути экономического сотрудничества. На этой неделе стартовал V российско-британский бизнес-форум. В этот раз главной темой стала «Цифровая инфраструктура и индустрии», в центре обсуждения оказались новые технологии.

Российская сторона презентовала первый европейский эквайрер платежной системы «Мир». В нашей стране она быстро стала достойным аналогом привычных VISA и MasterCard, когда западные санкции грозили прекратить обслуживание российских клиентов. Кроме того, «Мир» обладает рядом приятных «бонусов» (например, отсутствие комиссии в любых банкоматах), работники бюджетных структур получают зарплаты на карты отечественной платежной системы. Но потенциал такой антикризисной меры оказался куда выше, и теперь российские банковские карты готовы выйти на мировой рынок. На руках у держателей уже больше 64 миллионов таких карт, и при текущей тенденции совсем скоро рассчитываться ими можно будет далеко за пределами России.

Путин и Зеленский провели переговоры

Очередной телефонный разговор между президентами России и Украины состоялся на этой неделе. Силовые действия в Донбассе в этот раз отошли на второй план, большее внимание Владимир Путин и Владимир Зеленский уделили вопросам энергетического сотрудничества. Упомянули, конечно, и судьбу «заблудившихся» год назад в Керченском проливе кораблей. Но ключевой темой для Киева, конечно, была и остается газовая проблема.

Ровно через месяц закончится договор о транзите газа через Украину, который был подписан десять лет назад. Сейчас нужно договориться о его продлении, заключении нового или же — расторжении, если стороны так и не придут к согласию. Но почему-то Украина, которая в общем-то и нуждается в голубом топливе, словно сама себе враг, в очередной усложняет ситуацию. Она подала иск в суд Видземского предместья Риги на ПАО «Газпром», с намерением «конфисковать» газ, если контракт не будет продлен на условиях, выдвинутых Киевом, то есть на срок в разы больше предложенного Москвой. В российском Совфеде эти заявления вызвали волну негодования.

«Если они не хотят договариваться, значит — война, судебные инстанции, информационные атаки. Но тогда никакого газа. Сейчас Украина ведет себя по второму сценарию. Просит первого сценария, а ведет себя по второму. Хочет газ, но на самом деле делает все, чтобы газ к ней не попал. Если Киев продолжит эти выходки в Стокгольме, Латвии или еще где-то, суды и иски против нас, которые мы будем, конечно же, оспаривать, тогда не будет газа», — пояснил член Совета Федерации Олег Морозов в комментарии Федеральному агентству новостей.

Для решения противоречия одного звонка мало. Помощник президента Юрий Ушаков намекнул, что телефонными переговорами дело не обойдется. В начале декабря может состояться очная ставка — Путин и Зеленский должны встретиться в Париже в рамках саммита «Нормандской четверки». А уже эта дискуссия будет посвящена, в первую очередь, стабилизации ситуации на Украине.

31 декабря может стать официальным выходным

До конца года остается всего месяц, страна уже ждет праздников, подарков и каникул. А в Госдуме вновь заговорили о том, чтобы сделать официальным выходным последний день года. Инициативу выдвинул глава комитета по труду и социальной защите Ярослав Нилов. Законопроект ориентирован, понятное дело, не на приготовление оливье, а для решения административных вопросов. Каждый год работодатели, сотрудники, школьники, студенты и их руководство задаются вопросом: рабочий ли день 31 декабря в этом году? Если законопроект примут, ответ станет однозначным для всех.

Но у идеи есть и противники. Например, мэр Москвы Сергей Собянин опасается за экономику страны, на которой еще один всенародный выходной так или иначе скажется. Мнение граждан тоже разделилось, хотя большинство выступают скорее «за», ведь последний день года многие люди проводят в домашних хлопотах. Как выразился один из комментаторов на странице Федерального агентства новостей, «31 декабря обладает низким КПД».

Все дороги ведут во Владивосток

Статус столицы Приморья, как переходящее знамя, передан Хабаровском Владивостоку. Теперь официально. Подтверждающие это нормативно-правовые акты вступят в силу первого января. Решение вполне логичное и в свете тенденций последнего времени это был, скорее, вопрос времени. Ежегодный Восточный экономический форум, изображение на купюре номиналом в 2 000 рублей, активная торговля с Китаем и Японией — все эти и многие другие факторы давно сделали передовым городом Приморья именно Владивосток.

Перенос столицы не удивляет местных жителей, хотя рады этому далеко не все. Своим мнением на этот счет с ФАН поделились уроженцы двух столиц.

«Мне кажется, в глазах большинства дальневосточников, Владивосток очень давно является центром и самым передовым городом округа. И то, что до этого им был Хабаровск — это даже немного странно», — высказался Артур Мигдальский, житель Владивостока.

«Перенос столицы из Хабаровска во Владивосток — большой удар по самосознанию жителей города. Также оспаривается его историческая ценность. С другой стороны, Хабаровск остается провинцией, и молодые люди по-прежнему стараются уехать из него, не задумываясь о том, является ли он столицей Приморья или нет», — поделился Дмитрий Стариков, житель Хабаровска.

В новом году новая столица Приморья получит 300 миллионов рублей из регионального бюджета.

Имущество бывшего главы Марий Эл — в доход государства

А вот бюджет федеральный пополнится на 2,2 млрд рублей — на такую сумму в доход государства были изъяты предметы роскоши у бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова. У политика, который с 2017 года находится под следствием, обнаружились денежные средства в рублях и валюте, общей суммой на 70 млн рублей, а также 120 объектов недвижимости, 16 транспортных средств, коллекционные вина, наручные часы и другое дорогостоящее имущество.

Пострадал также бизнес мачехи экс-губернатора Татьяны Маркеловой. Ее предприятие в Йошкар-Оле занималось строительством.

Сам подсудимый отрицает как свою вину, так и вину своей мачехи. Леонид Маркелов утверждает, что в развитии ее бизнеса он никакого участия не принимал. Все предметы роскоши в разное время были ему подарены, а из казны и без того небогатой республики он ничего не брал. Но доказать ни свои слова, ни законность нажитого состояния, Леонид Маркелов так и не смог.

А начался судебный процесс после зафиксированного получения Маркеловым взятки. Фабрика «Акашевская» передала чиновнику 235 миллионов рублей для содействия и лояльного отношения властей.