Диетолог рассказала о пользе и вреде красной икры

Москва, 30 ноября. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о полезных и вредных качествах красной икры. Медик также пояснила, кому не стоит употреблять этот морепродукт в пищу.

По словам специалиста, красная икра богата витаминами и другими полезными веществами. Однако она содержит большое количество холестерина и соли, которые вредны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и высоким давлением.

Икра в целом полезна для укрепления иммунитета, но если человек страдает этими недугами, то перед употреблением лучше посоветоваться с врачами. Однако специалист не рекомендует есть деликатес слишком часто даже здоровым людям.

Диетолог подчеркнула, что недобросовестные производители продолжают использовать запрещенные добавки, среди которых уротропин, поэтому лучше покупать икру известных марок, сообщает РИА Новости.

Помимо этого, в икру часто добавляют в качестве консерванта бензоат натрия E211, который может вызвать аллергическую реакцию, и поэтому противопоказан страдающим от астмы и дерматита.

Также диетолог порекомендовала покупать продукт только в упаковке с выдавленными числами срока хранения.

«Ведь напечатанную информацию можно стереть и написать заново», — пояснила Елена Соломатина.

Качественный продукт представляет собой плотную массу из отдельных зерен, которые лопаются во время еды. Если икринки повреждены, а их оболочка сухая – значит содержимое консервы переморозили или пересушили.