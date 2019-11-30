Сирия новости 30 ноября 22.30: курдских террористов атаковали в Заевфратье, «Ан-Нусра»* ведет бой с САА в Идлибе

Сирия, 30 ноября. Террористы контратакуют на юге Идлиба, неизвестные боевики выбили курдских террористов из города в Заевфратье, теракт произошел в шиитском районе Багдада. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостояли террористам «Ан-Нусры» на юге Идлиба, заняли турецкую границу к востоку от Аль-Баба.

ВКС РФ: наносили удары по атакующим силам боевиков в Идлибе.

Армия Турции и союзные силы: обеспечивали доставку гумпомощи на севере Сирии.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): предположительно, организовало теракт против шиитов в столице Ирака.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: захватили несколько деревень на юге Идлиба.

Курдские вооруженные формирования: подверглись нападению неизвестных боевиков в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Число пострадавших в ходе сегодняшнего теракта в Джераблусе, на севере провинции Алеппо, выросло до девяти человек. Источник в Twitter (@HarbiehNadie) сообщает, что среди пострадавших есть ребенок. Напомним, в организации теракта, произошедшего на территории, подконтрольной протурецким силам, подозревают курдских боевиков, связанных с террористической «Рабочей партией Курдистана».

Между тем части САА размещаются вдоль границы с Турцией от района города Аль-Баб и на восток, сообщает источник в Twitter (@RojavaNetwork). Правительственные части эффективно блокируют действия курдских террористов на севере Сирии, отрезая их от турецких войск.

Между тем на территории Алеппо был задержан один из организаторов террористического акта в Африне, сообщает турецкий источник в Twitter (@huseyinbozan).

Провинция Дейр-эз-Зор

Неизвестные боевики второй день подряд продолжают удерживать часть города Аль-Бусейра в провинции Дейр-эз-Зор, на территории Заевфратья, которая находится под контролем курдских террористических формирований и оккупационных сил США. Как сообщает телеканал Halab Today, неизвестные боевики (возможно, связанные с группировкой «Исламское государство» или же с племенными ополчениями, которые настроены против курдских оккупантов) в ходе нападения вытеснили курдских террористов. Захвачены центральная улица города Аль-Бусейра, улицы Аль-Эшрин и улицу Абъяд в районе Кассар.

Курдские боевики были отброшены в ходе нескольких мелких стычек с захватчиками. Сообщается, что пришлые боевики хватали мирных жителей на улицах города для «проверки личности», а кроме того — заняли соседнюю деревню Ибариха. Захватчики не объясняют жителям города, на кого работают или какую группировку представляют.

Провинция Идлиб

По сообщениям различных источников, в ходе сегодняшних боевых действий террористам «Хайят Тахрир аш-Шам» и их сторонникам удалось захватить несколько населенных пунктов на юге Идлиба. Как сообщает источник в Twitter (@leventkemal), бои на южном фронте Идлиба продолжаются, при этом ВКС РФ наносят удары по позициям боевиков. «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) отмечает, что САА уже концентрирует силы для освобождения занятых боевиками позиций.

Провинция Ракка

Источник в Twitter (@HarbiehNadie) приводит новую информацию по количеству пострадавших в ходе сегодняшнего теракта в населенном пункте Айн аль-Арус в Ракке: по новым данным, ранения в результате подрыва заминированного автомобиля получили 13 человек.

Провинция Хасака

Турецкий Красный Полумесяц продолжает доставку гуманитарной помощи в районы на севере Сирии, в провинциях Хасака и Ракка, которые входят в зону военной операции «Источник мира», сообщает источник в Twitter (@huseyinbozan).

Ирак

Мощный взрыв прогремел в районе Аш-Шааб на территории Багдада, сообщает иракский источник в Twitter (@iraqriraq). Подробности на данный момент не приводятся. Население района представлено практически полностью шиитами, которые неоднократно становились целью терактов со стороны суннитских террористических группировок в Ираке, прежде всего группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.