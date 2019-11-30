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РФ и Турция провели патруль в Сирии по новому маршруту при поддержке БПЛА «Орлан-10»

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РФ и Турция провели патруль в Сирии по новому маршруту при поддержке БПЛА «Орлан-10»

Дамаск, 30 ноября. Российская военная полиция и Вооруженные силы Турции провели двенадцатое совместное патрулирование приграничной зоны на северо-востоке Сирии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В российском оборонном ведомстве отметили, что патрулирование проходило по новому маршруту. Колонну сопровождали вертолеты армейской авиации ВКС России, а также в ходе патрулирования впервые был использован российский беспилотник «Орлан-10».

«Совместный патруль, стартовавший от пункта перехода населенного пункта Дейрун-Ага, преодолел маршрут протяженностью более 50 км за время около двух часов, и завершил свою работу, вернувшись в исходный пункт», ― говорится в сообщении МО РФ.

РФ и Турция провели патруль в Сирии по новому маршруту при поддержке БПЛА «Орлан-10»

В состав патрульной колонны вошли восемь единиц техники ― бронированные автомобили «Тигр» и БТР-80 военной полиции РФ и бронеавтомобили Kirpi Турции. Российские и турецкие военные проинспектировали ситуацию в приграничных населенных пунктах.

Напомним, Турция 9 октября начала военную операцию против курдских боевиков и террористов группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) в Сирии, которая получила название «Источник мира».

Операция продлилась до 22 октября, когда лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности. С 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции и сирийские пограничники для вывода курдских незаконных вооруженных формирований. Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали совместное патрулирование установленной зоны безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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