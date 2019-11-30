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Экономика

Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»

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Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»

Анкара, 30 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что старт проекту «Турецкий поток» будет дан в Стамбуле 8 января.

Во время церемонии запуска газопровода TANAP, трансляцию которого вел телеканал «Эн-ти-ви», Эрдоган назвал запуск «Турецкого потока» очень важным для Анкары шагом.

«Конечно, у нас есть еще один очень важный шаг, который мы сделаем. 8 января в Стамбуле мы запустим газопровод под названием «Турецкий поток», — заметил турецкий лидер.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин может посетить Турцию в первой декаде января 2020 года. Как заметил Песков, во время одного из телефонных разговоров главы двух государств «договорились, что в первой декаде января 2020 года в Турции будет готова наземная часть «Турецкого потока».

Напомним, «Турецкий поток» будет поставлять газ из России в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы. Газопровод состоит из двух ниток газопровода по 15,75 млрд кубометров газа в год каждая.   

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