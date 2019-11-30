Источник рассказал о расколе в ФБК Навального из-за самоуправства Соболь

Москва, 30 ноября. Юрист ФБК Любовь Соболь, которая прежде была главной фавориткой Алексея Навального, теперь оказалась на скамье запасных.

Как сообщает Telegram-канал «Канал демона» со ссылкой на источник в ФБК, после провала либералов на выборах в Мосгордуму, в фонде произошел раскол. Навальный обвинил в неудачах «оппозиции» Соболь с ее самоуправством и прекратил с ней все контакты. Более того, он запретил своему пресс-секретарю Кире Ярмыш общаться с бывшей соратницей.

«Говорят, был довольно истеричный скандал с громким тоном. Ярмыш, по словам источника, запретили близко контактировать с Соболь и пересечения только на камеру», — говорится в сообщении.

Telegram-канал также утверждает, что Соболь явилась на круглый стол в Мосгордуму, который организовала коммунистка Елена Шувалова, не согласовав свой визит с Навальным. Впрочем, основатель ФБК и его пресс-секретарь тоже пришли на встречу.

Напомним, что этим летом Соболь и ряд других единомышленников Навального пытались попасть в Мосгордуму, однако были сняты с выборов за нарушения при выдвижении. Тогда незарегистрированные кандидаты организовали серию несанкционированных митингов в Москве, которые активно поддерживали западные СМИ и даже иностранные диппредставительства. Так, например, посольство США опубликовало в соцсетях подробный маршрут движения колонны с указаниями на русском языке. Впоследствии в российском парламенте была создана временная комиссия по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ.