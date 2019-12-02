Министерство здравоохранения Сирии открыло временные медпункты в Восточной Гуте

Дамаск, 2 декабря. Министерство здравоохранения Сирии продолжает оказывать базовые медицинские услуги жителям городов и населенных пунктов Восточной Гуты. Люди могут получить всю необходимую помощь через временные медицинские центры, пока основные больницы города находятся в процессе восстановления. Большинство из них были разрушены террористическими группировками во время оккупации провинции Дамаск.

Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Так, временный медицинский центр в городе Малиха предоставляет базовые медицинские услуги для возвращающихся на родину сирийских граждан, работа центра ограничена временным промежутком — он будет функционировать вплоть до открытия полноценного госпиталя.

Местный чиновник Ясин Нааноус в комментарии ФАН рассказал об открытии 14 медицинских центров в большинстве районов Восточной Гуты, сейчас там же строятся три больницы — в городах Млейхе, Кафр-Батна и Хараста.

Нааноус отметил, что примерный план восстановления больницы Хараста был подготовлен местными властями. Всего на ремонт медицинского учреждения будет потрачено 552 миллиона сирийских фунтов без учета покупки нового оборудования. Больница Харасты будет восстановлена в координации с Программой развития Организации Объединенных Наций.

На прошлой неделе также стало известно, что Фонд питьевой воды и канализации Дамаска продолжает свою работу по обеспечению необходимой жидкостью жителей Восточной Гуты. Мазен аш-Шибли, директор организации, пояснил, что фонд уже на 85% восстановил водопроводную сеть в районе сирийского города Дума. В настоящее время идет подготовка ремонта канализационных сетей, который позволит начать полную перекачку воды.

Напомним, что Восточная Гута была освобождена сирийской правительственной армией весной 2018 года при помощи сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС). Вместе с этим городом был освобожден район Восточный Каламун, расположенный к северу от Дамаска, а также южный район столицы. Таким образом, под контролем САА оказались населенные пункты Ялда, Баббила, Бейт Сахм, Хаджар Аль-Асвад. Это произошло впервые с начала военного конфликта в сирийской республики.