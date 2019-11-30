Милонов: Сочувствующие террористам либеральные СМИ — главные экстремисты в России

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости жестко пресекать риски, связанные с распространением в Российской Федерации экстремистских идей и радикальных течений. Заявление Путина прозвучало в ходе заседания Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.

«Мы радушно принимаем и должны помогать тем, кто хочет у нас жить, учиться и работать. В то же время необходимо жестко отсекать любые риски, связанные с невежеством, распространением экстремизма и разного рода радикальных течений», — заявил президент (стенограмма выступления Путина опубликована на сайте Кремля).

Предупреждение либеральным СМИ

Как отмечают аналитики, предупреждение президента следует как можно внимательнее прочитать руководителям либеральных СМИ. Именно эти издания нередко являются рупорами экстремистских идей, занимаются оправданием терроризма и предоставляют свои страницы персонажам, прямо замешанным в тесных контактах с запрещенными в России террористическими группировками.

Именно либеральные СМИ можно отнести к главным экстремистам в России, и этому пора положить конец, считает депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Думаю, надо обязательно осуществлять мониторинг наших либеральных СМИ на предмет экстремизма и разжигания розни, — отметил Милонов в комментарии Федеральному агентству новостей. — В понимании либералов нужно защищать только права различных меньшинств, а защищать права обычных людей — не надо. Именно либеральные СМИ призывают в том числе к революциям, к убийствам, это у них появляются заявления, что нужно вешать людей, которые находятся во власти, и так далее. Это и есть самый настоящий экстремизм».

По мнению парламентария, всему этому пора поставить заслон, в том числе на законодательном уровне.

«Считаю, что теперь всем этим глашатаям псевдосвободы стоит призадуматься для начала хотя бы о том, что правила должны быть едиными для всех. Они, чуть что, пишут кучу кляуз и жалоб, как только им кажется, что кто-то ущемляет их права. Но им совершенно наплевать, что они сами по сути разжигают и межнациональную рознь, и социальную вражду. На мой взгляд, либеральные СМИ являются главными экстремистами в нашей стране», — подчеркнул Виталий Милонов.

Как либеральные издания оправдывают и поощряют терроризм

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало журналистское расследование о сотрудничестве журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1). Это то самое ИГ, которое зверствовало на территории Сирии, в буквальном смысле отрезая головы тем, кто не разделял радикальных идей. Пособники ИГ и сегодня совершают теракты по всему миру, пытаясь протянуть свои щупальца в том числе в нашу страну.

Отметим, Коротков — не единственный, кто осуществляет «связь» «Новой газеты» с радикалами. Это издание было неоднократно замечено в сочувствии к террористам и даже предоставляло им страницы для изложения собственных идей.

Либеральные СМИ всячески оправдывают псковскую журналистку Светлану Прокопьеву, которую Следственный комитет РФ обвиняет в оправдании терроризма. О Прокопьевой сочувственно пишут все либеральные издания, в том числе внесенное Минюстом РФ в списки СМИ-иноагентов «Радио Свобода».

Уголовное дело об оправдании терроризма было заведено на Прокопьеву в феврале 2019 года после того, как она в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» стала оправдывать несовершеннолетнего террориста, устроившего взрыв в управлении ФСБ по Архангельской области в октябре 2018 года.

Также, напомним, когда в Тюмени в апреле 2019 года проходила антитеррористическая операция против пособников ИГ, такие известные либеральные издания, как «Медуза», «Радио Свобода» и «Эхо Москвы», использовали по отношению к уничтоженным террористам формулировку «убиты», тогда как федеральные издания сообщали (как это принято во всем цивилизованном мире), что преступники «ликвидированы».

Очевидно, что таким образом либеральные СМИ пытались вызвать у читателей сочувствие к уничтоженным террористам. Об этих террористах уже было известно, что они готовили масштабный теракт, что у них было найдено огнестрельное оружие и взрывчатые вещества и что их ликвидировали в ходе перестрелки, которую боевики устроили с силовиками.

Эти же издания называют военнослужащих Донецкой и Луганской народных республик «сепаратистами» и «боевиками», а террористов в Сирии — «повстанцами» и «представителями умеренной оппозиции». Отметим, значительная часть либеральных изданий получает иностранное финансирование (девять из них включены в реестр СМИ-иноагентов), а также внесены в Классификатор СМИ (проект ФАН) в качестве антироссийских.

Ранее Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список из 27 информационных ресурсов, которые более двух раз распространяли фейковую информацию (признанную недостоверной Генпрокуратурой РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.