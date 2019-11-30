СМИ сообщили о первых испытаниях гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в Арктике

Москва, 30 ноября. Первые испытания гиперзвуковой ракеты «Кинжал» прошли в середине ноября на полигоне «Пембой» в Арктике, об этом сообщили источники ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.

«Испытания прошли в середине ноября», ― сообщил источник ТАСС.

По данным СМИ, самолет-носитель МиГ-31К вылетел с аэродрома «Оленегорск» и выполнил пуск ракеты «Кинжал» по наземной цели на полигоне «Пембой», расположенном к северо-востоку от Воркуты. Источник ТАСС отметил, что скорость ракеты «Кинжал» составила 10 Махов.

Гиперзвуковой авиакомплекс «Кинжал» состоит из самолета-носителя МиГ-31К и ракеты. В настоящее время «Кинжал» стоит на дежурстве в Южном военном округе. Авиационная эскадрилья, оснащенная этими комплексами, заступила на службу с 1 декабря 2017 года. Гиперзвуковая высокоточная ракета «Кинжал» может развивать скорость более 12 тысяч километров в час и способна поражать объекты в радиусе почти 2 тысячи километров.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео стрельб вооруженных «Кинжалами» кораблей арктической группировки Северного флота в Баренцевом море. Учения проходили в районе архипелага Земля Франца Иосифа в условиях сильного шторма. В них приняли участие большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и большие десантные корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога».