Трех иностранных пациентов прооперируют в РФ после истории девочки с «маской Бэтмена»

Краснодар, 30 ноября. Краснодарские врачи-онкологи проведут еще три операции несовершеннолетним иностранным пациентам после истории маленькой американки Луны с «маской Бэтмена». Об этом сообщил директор специализированной клиники лазерной и фотодинамической терапии Андрей Алексуткин.

«В первом квартале следующего года приезжают на операции еще три пациента: шестимесячная девочка из Техаса, маленький пациент из Бразилии — им в Бразилии отказали в помощи вообще, сказали, что могут только наблюдать. Третья пациентка тоже из США», — рассказал Алексуткин.

Он также отметил, что все маленькие пациенты, как и Луна, имеют диагноз невус. У шестимесячной американки большое новообразование на лице, восьмую часть которого российские специалисты уже удалили. Луна и ее мать Кэрол Феннер приехали в Россию осенью 2019 года после того, как в США отказались помочь в их проблеме, сообщает телеканал «360».

Врач маленькой американки Павел Попов рассказал, что первый этап операции прошел успешно. Для полного удаления «маски Бэтмена» потребуется провести от шести до восьми операций, а вся программа лечения займет около 1,5 года.

Кэрол Феннер сообщила журналистам, что очень довольна результатами операции, проведенной ее дочери российскими врачами. Окончательный результат будет заметен после полного восстановления кожи.

«Что касается той области, где проведена работа, кожа белая, нормальная, изменился взгляд», — поделилась американка.

Маленькая Луна и ее мама скоро отправятся на родину. Новогодние и рождественские праздники они проведут в США. Ранее Кэрол Феннер опубликовала видео, в котором показала, как выглядит ее дочь после операции.