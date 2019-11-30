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Правительство в Тобруке на международном уровне реализует действия, направленные на решение кризиса в Ливии

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Правительство в Тобруке на международном уровне реализует действия, направленные на решение кризиса в Ливии

Представитель тобрукского правительства, депутат Ливии Ахмад Шариф встретился с президентом Нигера Махамаду Иссуфу в столице Нигера Ниамей. В ходе встречи Депутат Палаты представителей Ливии передал письменное послание от спикера Палаты представителей Агилы Салеха.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что дипломаты в ходе встречи беседовали о взаимоотношениях между странами, а также механизмах сотрудничества в борьбе с международным терроризмом и защитой собственных границ.

«Эта встреча, безусловно, имеет важное значение. То, что реализуют ливийские силы под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара — это действия, направленные на мир и поиск путей урегулирования кризиса в Ливии. В то же время в районе Триполи присутствует ряд вооруженных группировок, представленных ПНС и считающихся террористическими. Кроме того, существуют внешние факторы, оказывающие воздействие на ливийский кризис, такие, как вмешательство Турции и Катара. Но самое главное заключается в том, что все эти разногласия и противостояния сторон оказывают деструктивное действие на Ливию и являются главным препятствием на пути к урегулированию кризиса», — считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований РАН (Российской академии наук), доктор исторических наук Борис Долгов.

На сегодняшний день основным местом и центром притяжения террористов в мире является Триполи, оккупированный боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Правительство в Тобруке на международном уровне реализует действия, направленные на решение кризиса в Ливии

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) является прозападной структурой, сформированной после свержения последнего легитимного правителя Ливии Муаммара Каддафи. Все функционеры ПНС связаны с террористами как общим бизнесом, так и кураторами. Несмотря на апелляцию к «международному признанию», на деле террористическое «ПНС» признано лишь 12 странами, входящими в ООН.

Стоит отметить, что при этом ПНС поддерживается несколькими странами НАТО, в частности, Турцией, которая незаконно поставляет боевикам триполитанского правительства оружие, боеприпасы и сирийских джихадистов. Доказательства этому неоднократно публиковались в СМИ. Кроме того, об этом несколько раз заявляли представители Временного правительства в Тобруке и Ливийской национальной армии (ЛНА).

Против Ливии действует оружейное эмбарго ООН. Тем не менее арабские СМИ регулярно публикуют все новые подтверждения того, что Анкара в обход санкций морем и воздухом поставляет в Триполи оружие и боеприпасы. В том числе БПЛА и военный транспорт.

Кроме поставок вооружения, Турция перебрасывает ПНС Ливии наемников, военных инструкторов и боевиков из Идлибской зоны деэскалации.

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