Представитель тобрукского правительства, депутат Ливии Ахмад Шариф встретился с президентом Нигера Махамаду Иссуфу в столице Нигера Ниамей. В ходе встречи Депутат Палаты представителей Ливии передал письменное послание от спикера Палаты представителей Агилы Салеха.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что дипломаты в ходе встречи беседовали о взаимоотношениях между странами, а также механизмах сотрудничества в борьбе с международным терроризмом и защитой собственных границ.

«Эта встреча, безусловно, имеет важное значение. То, что реализуют ливийские силы под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара — это действия, направленные на мир и поиск путей урегулирования кризиса в Ливии. В то же время в районе Триполи присутствует ряд вооруженных группировок, представленных ПНС и считающихся террористическими. Кроме того, существуют внешние факторы, оказывающие воздействие на ливийский кризис, такие, как вмешательство Турции и Катара. Но самое главное заключается в том, что все эти разногласия и противостояния сторон оказывают деструктивное действие на Ливию и являются главным препятствием на пути к урегулированию кризиса», — считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований РАН (Российской академии наук), доктор исторических наук Борис Долгов.

На сегодняшний день основным местом и центром притяжения террористов в мире является Триполи, оккупированный боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) является прозападной структурой, сформированной после свержения последнего легитимного правителя Ливии Муаммара Каддафи. Все функционеры ПНС связаны с террористами как общим бизнесом, так и кураторами. Несмотря на апелляцию к «международному признанию», на деле террористическое «ПНС» признано лишь 12 странами, входящими в ООН.

Стоит отметить, что при этом ПНС поддерживается несколькими странами НАТО, в частности, Турцией, которая незаконно поставляет боевикам триполитанского правительства оружие, боеприпасы и сирийских джихадистов. Доказательства этому неоднократно публиковались в СМИ. Кроме того, об этом несколько раз заявляли представители Временного правительства в Тобруке и Ливийской национальной армии (ЛНА).

Против Ливии действует оружейное эмбарго ООН. Тем не менее арабские СМИ регулярно публикуют все новые подтверждения того, что Анкара в обход санкций морем и воздухом поставляет в Триполи оружие и боеприпасы. В том числе БПЛА и военный транспорт.

Кроме поставок вооружения, Турция перебрасывает ПНС Ливии наемников, военных инструкторов и боевиков из Идлибской зоны деэскалации.