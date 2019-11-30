Головин раскрыл главный секрет Черчесова

Москва, 30 ноября. Полузащитник сборной России Александр Головин заявил, что главный тренер команды Станислав Черчесов имеет уникальный стиль работы, который приносит реальные результаты.

По словам футболиста, наставник заставляет игроков «выкладываться по полной» и поддерживает жесткую дисциплину.

«Он от каждого требует показывать на поле максимум: сколько можешь, столько и выкладывайся. Мне кажется, у нас в клубах люди столько не бегают, сколько в сборной. Ты не можешь выйти и недоработать», — пояснил Головин порталу «Чемпионат».

Черчесов был назначен на должность главного тренера сборной России по футболу в 2016 году. Под его началом национальная команда во время ЧМ-2018 впервые с 1986 года смогла выйти в плей-офф чемпионата.

Однако в рамках девятого тура группы I отборочного этапа на чемпионат Европы по футболу сборная России проиграла Бельгии с разгромным счетом 4:1. Наставник россиян отметил, что не вполне удовлетворен физической формой своих подопечных. Не все футболисты были готовы провести 90 минут на достойном уровне. Он также добавил, что атакующий план на игру был продиктован турнирной ситуацией. Чтобы надеяться на первое место в группе, нужна была победа со счетом 2:0.

Россия заняла вторую позицию в группе I по итогам квалификации Евро-2020. Она обошла Шотландию, Кипр и Казахстан, однако уступила первенство Бельгии. Сборная набрала 24 очка за 10 матчей.