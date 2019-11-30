Три человека погибли при взрыве в гаражном кооперативе в Харькове

Киев, 30 ноября. Серьезный взрыв прогремел в гаражном кооперативе «Слобода» в Харькове, три человека погибли. Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в области.

ЧП произошло в субботу рано утром в гаражном кооперативе «Слобода», который расположен по проезду 1-й Котласский. На место незамедлительно прибыли три отделения на автоцистернах для тушения пожара.

«По прибытии на место происшествия в 05.38 было установлено, что есть возгорания, разрушение стен гаража и плит перекрытия», — проинформировала пресс-служба.

После тушения пожара были обнаружены три тела мужчин — одно в гараже рядом с автомобилем и еще два в салоне машины. Известно, что на месте работали пять единиц техники Госслужбы по ЧС и 25 человек личного состава, один автокран коммунальной службы.

В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что неизвестные злоумышленники, личности которых не установлены, взорвали отделение «Ощадбанка» в Днепровском районе Киева. По информации местных СМИ, взрыв произошел у банкомата. Сильнейшая ударная волна уничтожила и само отделение банка.