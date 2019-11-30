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Валуев оценил исход боя между Кокляевым и Емельяненко

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Валуев оценил исход боя между Кокляевым и Емельяненко

Москва, 30 ноября. Депутат Государственной думы и экс-боксер Николай Валуев прокомментировал исход боя между пауэрлифтером Михаилом Кокляевым и бойцом смешанного стиля (ММА) Александром Емельяненко.

Бой между Кокляевым и Емельяненко состоялся накануне, 29 ноября, на «ВТБ Арене» в Москве. Поединок продлился менее трех минут. Боец ММА мощным хуком отправил Кокляева в нокдаун. Тот смог встать на ноги, но судья решил прекратить бой, так как Кокляев еле держался у каната.

«Я с самого начала считал Емельяненко фаворитом. Был уверен, что бой закончится очень быстро. Я не был среди тех, кто ожидал длительной схватки. Все закончилось так, как я и предполагал», ― рассказал Валуев в комментарии Sport24.

Отметим, что по итогам процедуры взвешивания перед боем Кокляев оказался тяжелее своего оппонента на 20,5 кг (134 кг). Емельяненко получил за победу 1 млн рублей, Кокляев — 500 тысяч рублей.

Ранее Емельяненко извинился перед зрителями за слишком быстрое завершение поединка с Кокляевым. Пауэрлифтер в свою очередь пообещал тренироваться, чтобы устроить реванш.

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