Зеленский потребовал уменьшить тарифы на отопление для украинцев

Киев, 30 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по снижению цен на отопление для украинцев. Политик был возмущен, что тарифы на газ все еще не изменились. Ситуацию, по его мнению, срочно надо менять, чтобы уже в декабре население получило квитанции с меньшей суммой.

Видео с совещания Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook.

«Платить невозможно, уменьшить», — написал он.

Во время встречи с членами правительства президент Украины указал на то, что цены на газ уменьшились, а тарифы — нет.

«Почему так? Ищем пути, как снизить цену», — потребовал он.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что для того, чтобы этой зимой тариф на тепло пошел вниз, нужно принять новый «очень короткий» законопроект.

«Его можно от президента внести как неотложный. И принятие этого закона приведет к тому, что у нас тариф для населения снизится», — сказал он.

Напомним, контракты на транзит и поставку российского газа на Украину завершатся в этом году. В октябре на трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии представители РФ заявили, что транзитный вопрос должен решаться вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, однако пока никакого прогресса в этом направлении стороны не достигли.

25 ноября состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского. В числе прочих вопросов они обсудили и договор о газовом транзите, который истекает 31 декабря этого года. После этого 28 ноября в Вене прошли переговоры с участием министров и глав компаний России и Украины. Глава Минэнерго РФ Александр Новак назвал эту встречу конструктивной, однако указал на то, что ряд технических вопросов еще предстоит проработать, и этим занимаются «Газпром» и украинские компании. Новый раунд переговоров, по его словам, может пройти в начале декабря.