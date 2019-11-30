Гусман объяснил, почему шутка Светлакова не попала в эфир КВН

Москва, 30 ноября. Член жюри КВН Юлий Гусман прокомментировал удаление шутки Сергея Светлакова из программы.

По его словам, речь идет не о цензуре, а о личных предпочтениях редактора. Супруга президента КВН Светлана Маслякова имеет право корректировать итоговый вариант выпуска. Гусман добавил, что не помнит ни одного случая, когда те или иные шутки вырезались бы из программы из-за цензуры.

«Возможно, какие-то шутки ей кажутся, как человеку, который должен это транслировать на миллионную аудиторию, более или менее удачными. Она имеет на это право, как режиссер», — заявил ветеран КВН, выступая в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Напомним, что ранее известный артист Сергей Светлаков, выступая в программе «Вечерний Ургант», заявил, что редактор КВН вырезал его шутку про Юлия Гусмана на встрече выпускников. После разминки «Уральских пельменей», которой Гусман поставил низкий балл, Светлаков спустился со сцены и сообщил залу название отеля, где живет член жюри, пожелав тому «хорошего уральского вечера».

Ранее Сергей Светлаков заявлял, что программа «Прожекторперисхилтон» была закрыта из-за цензуры и ограничений шутить на некоторые темы, однако Первый канал эту информацию опроверг. Там пояснили, что шоу развалилось из-за контракта Светлакова с другим каналом, который запрещал ему участвовать в «Прожекторе».