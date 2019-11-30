МИД РФ объяснил инцидент с делегацией из Чехии в московском аэропорту

Москва, 30 ноября. МИД РФ объяснил инцидент с делегацией министерства сельского хозяйства Чехии, которой отказали в вылете из московского аэропорта в Казань.

«Хотели бы сообщить, что проблемы возникли исключительно вследствие несоблюдения чешской стороной требований таможенного законодательства ЕАЭС», — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

В министерстве подчеркнули, что чешская сторона уже не в первый раз допускает подобные нарушения в ходе оформительских процедур. Кроме того, в дипломатическом ведомстве сообщили, что чехи по официальным каналам признали свою ответственность за срыв поездки.

Напомним, инцидент в московском аэропорту произошел 27 ноября. Спецрейсу чешской бизнес-миссии во главе с министром сельского хозяйства Чехии Мирославом Томаном отказали в вылете в Казань, где члены делегации должны были встретиться с представителями правительства Татарстана. В результате чешские делегаты провели в воздушной гавани около десяти часов, после чего Томан принял решение прервать поездку и вернуться в родную страну.