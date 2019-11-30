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Спасатели завершили поисковую операцию после землетрясения в Албании

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Спасатели завершили поисковую операцию после землетрясения в Албании

Тирана, 30 ноября. Поисково-спасательная операция после землетрясения в Албании завершена, об этом в субботу сообщил премьер-министр страны Эди Рама.

«Число погибших в результате землетрясения составило 50 человек, спасательные операции завершены», ― сообщил Рама.

По предварительным данным, число пострадавших в результате подземных толчков превышает 900 человек.

Разрушительное землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Албании в ночь с понедельника на вторник в 03.54 по местному времени. Сильнее всего от землетрясения пострадали Тирана и Дуррес, города располагались ближе всего к эпицентру.

Проживающая несколько лет в столице Албании россиянка по имени Алла рассказала подробности катастрофы. По ее словам, дом трясло с невероятной силой, был слышен странный гул, гремела посуда. Алла вспоминает, что на улице в это раннее утро было много «паникующих и мерзнущих» людей. Отметим, столбик термометра в Тиране тогда поднялся до плюс восьми градусов.

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Источник: Albanian Daily News
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