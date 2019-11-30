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Американка рассказала о лечении в России ребенка с родимым пятном на лице

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Американка рассказала о лечении в России ребенка с родимым пятном на лице

Москва, 30 ноября. Каролина Феннер, мать ребенка с «пятном Бэтмена», заявила о правильности решения лечиться в России.

Ребенок гражданки США известен тем, что родился с огромным родимым пятном, покрывающим практически все лицо. В американских клиниках женщине отказали в лечении, сославшись на трудоемкость операции.

Краснодарские врачи увидели информацию об этой ситуации в Сети, после чего связались с семьей ребенка, предложив ей свои услуги. В начале октября мама с девочкой прибыли в Краснодар для прохождения курса лечения, сообщает РИА Новости.

«Конечно, мы ждем конечный результат, но я очень оптимистична, потому что Луна чувствует себя хорошо. Она не плачет, она смеется. Это очень важно для меня. Доктор Попов просто чудесный, он лучший, он заботится о Луне. Я на 100% уверена, что сделала правильный выбор, приехав сюда», — рассказала Каролина Феннер журналистам на пресс-конференции по итогам первых операций.

Российские хирурги уже удалили часть родимого пятна размером с ладонь. Следующую крупную операцию врачам предстоит провести уже в следующем году.

«Обработка век — это самое сложное из самого сложного. На лбу проще. Мы сделали сначала самое простое и самое сложное», — рассказал журналистам доктор Попов, который руководит процессом лечения.

Всего медики планируют осуществить не более восьми хирургических вмешательств, в то время как их американские коллеги предлагали провести около 80 операций для удаления пятна.

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