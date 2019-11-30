Путин проведет встречу с СПЧ 10 декабря

Москва, 30 ноября. Президент РФ Владимир Путин 10 декабря планирует принять участие в заседании Совета по правам человека (СПЧ). Об этом в субботу заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отметим, что это будет первая встреча Путина с обновленным составом СПЧ, куда вошел бывший редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Ожидается, что правозащитники поднимут вопросы реформы судебной системы и защиты экологии. Они также хотят обсудить административное регулирование НКО, развитие системы здравоохранения и свободу слова на примере состоявшейся летом череды несогласованных митингов в Москве.

Кроме того, как сообщает ТАСС, в повестке переговоров будет тема защиты россиян за рубежом. Президенту представят доклад, подготовленный на основе обращений, которые поступали в СПЧ. Не исключено, что правозащитники затронут вопрос создания института уполномоченного по защите прав на свободу вероисповедания. Предполагается, что аппарат защищающего права верующих омбудсмена будет собирать жалобы от религиозных организаций. Впоследствии он может обратиться с собранным материалом в правоохранительные органы или к местным властям. Задачей уполномоченного также будет мониторинг ситуации в религиозной сфере.

По словам члена СПЧ Владимира Ряховского, новая структура должна быть создана при президенте, чтобы она получила вес и пользовалась уважением в обществе.