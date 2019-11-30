Названа возможная причина крушения вертолета в Краснодарском крае

Новороссийск, 30 ноября. Причиной крушения вертолета, который разбился в Краснодарском крае возле поселка Дюрсо, могла стать плохая погода. Об этом сообщил источник в оперативных службах Южного федерального округа. По его словам, в районе крушения наблюдался шквалистый ветер.

«Диспетчеры предупредили об этом пилота, но он принял решение о вылете на свое усмотрение. Спустя несколько минут после вылета с ним потерялась связь», — рассказал источник ТАСС.

Напомним, 30 ноября вертолет Robinson R66, который летел в Анапу из поселка Дюрсо, рухнул на землю под Новороссийском, после чего загорелся. Пилот вертолета погиб. По предварительным данным, больше в салоне никого не было, пишет «Газета Кемерова».

Как сообщает телеканал «360», погибший 38-летний мужчина работал в Абрау-Дюрсо в центре винного туризма и жил неподалеку в поселке Мысхако. Пилот имел большой опыт управления вертолетом. В связи с крушением Robinson R66 Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник в эфире радио НСН предположил, что трагедия могла произойти из-за обледенения лопастей вертолета. По словам эксперта, вероятность отказа двигателя в Robinson R66 сводится к минимуму, поскольку это очень надежный летательный аппарат.