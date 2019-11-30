Неизвестные взорвали отделение «Ощадбанка» в Киеве

Киев, 30 ноября. Неизвестные злоумышленники взорвали отделение «Ощадбанка» в Днепровском районе Киева.

Как передает агентство «Украинские новости», взрыв прогремел около 04.10 по местному времени. По информации издания, к совершеню преступления причастны двое мужчин, личность которых к настоящему моменту не установлена.

По уточненным данным, взрыв произошел у банкомата, который, предположительно, и был целью злоумышленников. Сильнейшая ударная волна уничтожила не только банкомат, но само отделение.

В настоящее время сотрудники правоохрнаительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. По информации местных СМИ, в городе введен план «Сирена». Полицейские ищут подозреваемых.

В середине ноября сообщалось, что около 20 взрывов прогремели в районе Балаклейского военного арсенала в Харьковской области. По данным украинских СМИ, пострадали четыре военных.