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Первый замглавы СУ СК по Свердловской области задержан за взятку

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Первый замглавы СУ СК по Свердловской области задержан за взятку

Екатеринбург, 30 ноября. Первого заместителя начальника главка Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко задержали за получение взятки, об этом сообщили в СК РФ.

Операцию проводили сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ). На данный момент Бусылко находится в изоляторе временного содержания.

Первого замглавы СУ СК по региону задержали в момент получения взятки, вместе с ним находился адвокат из Владимирской области. За взятку Бусылко должен был решить вопрос об отмене постановления о прекращении уголовного дела, сообщили в СК РФ. Бусылко предъявлено обвинение в получении взятки, а второму фигуранту ― в посредничестве во взяточничестве.

Следователи намерены ходатайствовать о заключении фигурантов дела под стражу. В настоящий момент обстоятельства преступления устанавливаются, ведутся следственные действия.

Полковник юстиции Бусылко работает в СКР с 2007 года. Он работал в прокуратуре Чкаловского района Екатеринбурга, был старшим следователем прокуратуры Свердловской области и следователем по особо важным делам управления Генпрокуратуры в УФО.

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