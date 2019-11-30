Арктические комплексы «Тор» заступили на боевое дежурство в Мурманской области

Мурманск, 30 ноября. Арктические ракетные комплексы «Тор-М2ДТ» заступили на боевое дежурство в Мурманской области. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Северного флота РФ.

«В течение трех месяцев военнослужащие отрабатывали действия по обеспечению контроля воздушного пространства и объектовой противовоздушной обороны», — говорится в сообщении.

Напомним, что «Тор-М2ДТ» поступил на вооружение Северного флота еще в прошлом году. Первая партия состояла из 12 комплексов. С тех пор моряки успели пройти полный курс обучения, а также провести учебные стрельбы. Зенитно-ракетные комплексы в заполярном исполнении были показаны широкой публике на параде Победы в 2017 году.

«Тор-М2ДТ» является арктическим вариантом ЗРК с боевой машиной на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30. Боевая машина способна обстреливать одновременно до четырех целей, поражая объекты на высоте до 10 км. Комплекс обладает радиокомандной системой наведения, которая защищена от помех.