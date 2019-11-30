Пассажир рейса Киев ― Хургада пытался пронести на борт гранату

Киев, 30 ноября. Сотрудники правоохранительных органов задержали в аэропорту «Борисполь» пассажира рейса Киев ― Хургада за попытку пронести на борт гранату. Об этом сообщили в пресс-службе киевской полиции.

По данным полиции, у пассажира рейса Киев ― Хургада обнаружили гранату Ф-1 и запал к ней. Владельцем багажа, где было обнаружено взрывное устройство, оказался 36-летний мужчина.

Правоохранители задержали владельца гранаты и поместили в изолятор временного содержания. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

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