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Пассажир рейса Киев ― Хургада пытался пронести на борт гранату

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Пассажир рейса Киев ― Хургада пытался пронести на борт гранату

Киев, 30 ноября. Сотрудники правоохранительных органов задержали в аэропорту «Борисполь» пассажира рейса Киев ― Хургада за попытку пронести на борт гранату. Об этом сообщили в пресс-службе киевской полиции.

По данным полиции, у пассажира рейса Киев ― Хургада обнаружили гранату Ф-1 и запал к ней. Владельцем багажа, где было обнаружено взрывное устройство, оказался 36-летний мужчина.

Правоохранители задержали владельца гранаты и поместили в изолятор временного содержания. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Ранее сообщалось, что в аэропорту имени Даниила Галицкого во Львове самолет авиакомпании МАУ выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Причиной стали сложные погодные условия — «переохлажденный дождь».

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Источник: Интерфакс - Украина
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