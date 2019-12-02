Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Сирия эксклюзив
  /  Обновлено: 

Марафон по случаю Дня инвалидов прошел в сирийском Дамаске

138
0 Оставить комментарий

Марафон по случаю Дня инвалидов прошел в сирийском Дамаске

Дамаск, 2 декабря. По случаю Международного дня инвалидов в сирийской столице прошел марафон под названием «Волевые люди», в котором приняли участие порядка 1000 человек, в том числе 300 инвалидов. На мероприятии побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Марафон был организован представителями «Инициативы жителей Дамаска» в сотрудничестве с ассоциацией «Ан-Нада». В забеге также приняли участие сотрудники центра по уходу за инвалидами при министерстве социальных дел и труда, представители ряда неправительственных организаций и дети из Детского парламента провинции Дамаск. Марафон стартовал из столичного спортивного комплекса «Аль-Джаляа» по автостраде «Меззех» и завершился концертом с выступлениями участников.

Марафон по случаю Дня инвалидов прошел в сирийском Дамаске

Марафон по случаю Дня инвалидов прошел в сирийском Дамаске

Марафон по случаю Дня инвалидов прошел в сирийском Дамаске

В нашем распоряжении оказалось видео, снятое во время мероприятия:

В рамках культурных мероприятий прошли выступления местных ансамблей, спортивное шоу, подготовленное сотрудниками Института профессиональной реабилитации людей с ограниченными возможностями, и черкесский танец в исполнении артиста с ограниченными возможностями.

Международный день инвалидов ежегодно отмечается 3 декабря по решению Генеральной Ассамблеи ООН.

Марафон по случаю Дня инвалидов прошел в сирийском Дамаске

В последнее время на территории сирийской республики проходит все больше культурных событий: в первую очередь это связано с тем, что мирные жители САР стали чувствовать себя в безопасности. Приход сирийской правительственной армии для многих стал символом возвращения к нормальной жизни.

В прошлом месяце в Дамаске также прошла крупнейшая выставка нефтегазовых и минеральных ресурсов. В выставке приняли участие организации, специализирующиеся на нефтяной промышленности (разведка, бурение, добыча, переработка и сбыт топлива), нефтяные сервисные компании, организации, предоставляющие транспортные и логистические услуги, исследования, консультации, занимающиеся производством и сбытом минеральных масел, а также компании, работающие в области геологии. 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров