Песня о неравном браке довела Пугачеву до слез

Москва, 30 ноября. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева в эфире Первого канала подняла тему неравной любви взрослых женщин к молодым мужчинам.

По мнению 70-летней певицы, это очень важная тема. В связи с этим она обратила внимание на новую песню «Мой Друг», которая посвящена ее мужу Максиму Галкину. В ней есть такие строки: «Мой друг, дело не в возрасте, а в нежности рук… И в теплоте голоса». Пугачева призналась, что разрыдалась, когда услышала композицию впервые.

«Эта песня пронзительна до слез. Она заменила мне «Не отрекаются любя». Песня о неравном браке: о любви взрослой женщины к молодому мужчине. Это такая любовь, о которой надо петь», – заключила звезда.

Напомним, юморист Максим Галкин младше Аллы Борисовны на целых 27 лет. Брак они зарегистрировали в 2011 году, а в 2013 году суррогатная мать родила им двойняшек Елизавету и Гарри. Сейчас Пугачева наслаждается семейной жизнью, которой ей не хватало во время гастрольной деятельности, и совсем не скучает по частому общению с поклонниками.

Тем не менее она пообещала, что даст концерт в честь своего 80-летия.