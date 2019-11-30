Телефонный террорист атаковал Краснодар. ФАН-ТВ

В России продолжается волна телефонного терроризма. Теперь хулиганы доставляют неприятности жителям Краснодара. Сегодня утром в местное отделение полиции поступило сообщение о заминировании Университета физической культуры и спорта. На место выехали все экстренные службы города. Они эвакуировали здание и оцепили территорию вокруг него. Все помещение обследовали кинологи. Предварительно никаких взрывоопасных предметов не обнаружено.

Позже стало известно, что по подозрению в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, задержан 33-летний местный житель, который совершил звонок с телефона своей бабушки.