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ФАН-ТВ

Телефонный террорист атаковал Краснодар. ФАН-ТВ

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В России продолжается волна телефонного терроризма. Теперь хулиганы доставляют неприятности жителям Краснодара. Сегодня утром в местное отделение полиции поступило сообщение о заминировании Университета физической культуры и спорта. На место выехали все экстренные службы города. Они эвакуировали здание и оцепили территорию вокруг него. Все помещение обследовали кинологи. Предварительно никаких взрывоопасных предметов не обнаружено. 
Позже стало известно, что по подозрению в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, задержан 33-летний местный житель, который совершил звонок с телефона своей бабушки.

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